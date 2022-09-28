الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يطعن والده بسبب «توك توك» بالقليوبية

طعن
طعن
ads

أصيب حلاق بجرح طعني بالصدر، اليوم الأربعاء، إثر طعنه من نجله، خلال مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لرفضه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة به، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر، ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ا ع ا"، 36 سنة، حلاق، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز، بجرح طعني نافذ بالصدر، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين نجله "ن ا ع"، 18 سنة، طالب، تطورت لمشاجرة لرفض المجني عليه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم، فأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مدينة طوخ جرح طعني بالصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تفاصيل أزمة لاعبى المنتخب بمعسكر مباراتى النيجر وليبيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟

استشهاد 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلى ينفذ عملية عسكرية فى الضفة الغربية