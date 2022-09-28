طالب يطعن والده بسبب «توك توك» بالقليوبية

أصيب حلاق بجرح طعني بالصدر، اليوم الأربعاء، إثر طعنه من نجله، خلال مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لرفضه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة به، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر، ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ا ع ا"، 36 سنة، حلاق، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز، بجرح طعني نافذ بالصدر، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين نجله "ن ا ع"، 18 سنة، طالب، تطورت لمشاجرة لرفض المجني عليه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم، فأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.