الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق الأول بالدقهلية

جريدة الدستور
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لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الأول بمنزله، بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول الطفل عبدالله أحمد محمد جاد، 6 أعوام، جثة هامدة لمستشفى منية النصر المركزي.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والدته (ولاء م.ع.) - 35 سنة، ربة منزل، أقرت بأنه أثناء نزول نجلها من على السلم الداخلي للمنزل ما بين الطابق الأرضي والأول علوي، انزلقت قدماه، مما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأيد العم أقوالها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4745 لسنة 2022، وجار العرض على النيابة العامة.

محافظة الدقهلية رمبال الجديدة مصرع طفل

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