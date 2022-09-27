الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لسباك لحيازته 12 قطعة حشيش بالإسكندرية

حشيش
حشيش
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبدالحميد هندي، بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم "س.ج.م" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 4548 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثانٍ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثانٍ يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثانٍ عن قيام المتهم "س.ج.م" سباك، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتوجهت قوة من القسم إلى مكان تواجده بالطريق العام، وأخرج من طيات ملابسه علبة سجائر، فتم ضبطه، وبتفتيش علبة السجائر تبين أنها تحتوي على عدد 12 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المؤبد المواد المخدرة قسم شرطة الرمل ثان مخدر الحشيش 12 قطعة حشيش

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