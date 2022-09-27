الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يصنع مادة الآيس المخدرة بالمطرية

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى مخدر الأيس، ومصادرة المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجه على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عاطل المطرية مادة الآيس المخدرة تحريات الاجهزة الامنية قصد الاتجار

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