تفاصيل جديدة في واقعة مقتل يوتيوبر شهير بالمقطم

اعترف المتهمون بقتل يوتيوبر شهير يدعى «ميرندا»، بارتكاب الواقعة ولكن دون قصد حيث أنهم لم يتمكنوا من مفاداته خلال هروبهم عقب محاولة سرقة سيارة، وذلك خلال جلسة تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون الأربعة أنهم كانوا يستقلون «توك توك» وكانوا يحاولوا سرقة سيارة بالإكراه من قائدها، وعندما حاول مقاومتهم واللحاق بهم قاموا بدهسه مما أسفر عن وفاته.

وتبين من التحقيقات أن التوك توك كان به أربعة أشخاص مسجلين خطر سرقات بالإكراه، وحاولوا سرقة سيارة ملاكي من أحد الأشخاص لكنه تمكن من الإفلات منهم وقاد سيارته مسرعاً، فقام المتهمين بمطاردته للاستيلاء على السيارة، وأثناء ذلك اصطدموا بالمجني عليهم مما أدى إلي وفاة قائد اسكوتر، وإصابة صديقه.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي يوتيوبر شهير يدعى أحمد ميريندا، وكان عائدا من تصوير فيديو للقناة الخاصه به، واصطدم بالمتهمين بسبب سيرهم العكسي على الطريق السريع بمنطقة الأسمرات.

وكشف رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم حال استقلاله دراجة "سكوتر" وضبط مرتكبى الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، تبين من خلال الفحص أنه أثناء قيادة نجل السيدة المشار إليها “المتوفى” دراجة “سكوتر” والسير بالمنطقة محل الواقعة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ،وبصحبته آخر يقود دراجة "سكوتر" اصطدم المتوفى بمركبة “توك توك”، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة ووفاته.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مستقلى مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث (4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – لهم معلومات جنائية) تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين قائدى السيارات كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم اعترفوا أنه أثناء التفاف مركبة "التوك توك" خاصتهم عكس الاتجاه بالمنطقة محل الواقعة تصادف مرور المتوفى مستقلاً دراجته "سكوتر" فاصطدم بالمركبة من الأمام وسقط أرضاً، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وحدوث تلفيات بمركبة "التوك توك" ولاذوا بالفرار.

وتأيدت الواقعة بشهادة 5 أشخاص بينهم سائق دراجة نارية "تروسيكل" قام بنقل مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث – "ميكانيكى وصاحب ورشة" قاما بإصلاح تلفيات مركبة التوك توك عقب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.