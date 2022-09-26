الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى روض الفرج

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بطعنة في الرقبة بسبب خلافات بينهما بمنطقة روض الفرج ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث من لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بجرح قطعي بالرقبة وتم نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فى حالة خطرة، لكنه توفى أثناء تلقيه العلاج.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شمال القاهرة حبس عاطل الرقبة روض الفرج قسم شرطة روض الفرج

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وائل لطفي

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