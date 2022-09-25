الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدير مخزن لاتهامه بحيازة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالجيزة

جريدة الدستور
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الأسماك، 24 ساعة على ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة بيع كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

 

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة تؤكد قيام المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الأسماك، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسماك بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 2٫1 طن "أسماك مجمدة – جمبرى مجمد" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حبس مدير مخزن لاتهامه بحيازة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالجيزة

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