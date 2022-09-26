بالتزامن مع إطلاق «المتحدة» محتوى للطفل.. موضوعات مهمة للأطفال حتى عمر 15 عاما

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، ومن هذا نناقش مع خبراء التربية ما هي الموضوعات الواجب التطرق لها للأطفال حتى عمر الـ 15 عامًا.

ومن جانبها، قالت شيماء إسماعيل، خبيرة تربوية، إن لكل عمر له احتياجاته من الموضوعات، أي أن الطفل في البداية يحتاج إلى المباشرة، فعليك أن تعطي له المعلومة بشكلها المباشر، وأن تدخل في الأمر الرسومات المتحركة والعمل على تبسيط المعلومة، وكذلك الاعتماد على الموسيقى والغناء.

ووفقًا لموقع"ذا صن" نجد أن مرحلة المراهقة بالنسبة للأبناء هي مرحلة تبدء من سن العاشرة ويحتاج فيها الابن إلى الشعور بالاستقلالية، وألا يريد المباشرة لأنه من الممكن أن يواجه ذلك بالعند لذا من أفضل ما نجده من محتوى لتقديمه للمراهقين التحدث إليهم كالكبار والقصص التي تحتوي على العبرة والعظة.

وأوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن من أجمل المحتوى الذي يجب أن يتم تقديمه للطفل محتوى البرامج التي تؤكد على الأخلاق والجدعنة ومساعدة الكبير واحترامه، والعديد من السمات التي نشتهر بها كمصريين نريد أن يتم ترسيخها في أطفالنا وشباب المستقبل.

وأضاف أن الجانب الترفيهي مهم للغاية بالنسبة للطفل في هذا العمر، فمن خلاله يمكن أن نعلم الطفل فن التعاون والمكسب والخسارة وتقبل الأخير، والروح الرياضية، أن يصافح زميله عقب المكسب، وغيرها من الأمور التي لا نريد أن نفتقدها في الجيل الجديد.

يذكر أن شركة المتحدة ستطلق بعد أيام أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة " ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.