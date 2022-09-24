السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة

إغلاق مراكز لعلاج
إغلاق مراكز لعلاج الإدمان
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين بإدارة 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمحافظتى القاهرة والجيزة، انتحل أصحابها صفة أطباء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بتحويل وحدات سكنية إلى مراكز طبية لعلاج الإدمان وإدارتها بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف 5 مراكز، وأمكن ضبط عدد من الأشخاص القائمين على الإدارة.

وتبين وجود عدد من الأشخاص، وبسؤالهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلات بمعرفة ذويهم كرهًا عنهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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