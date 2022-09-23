الجيش الإسرائيلى يستعد لتوسيع العملية العسكرية فى الضفة الغربية

يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار عملية "كاسر الأمواج" التي أطلقها - خلال أبريل الماضي - ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب القصوى خلال عيد رأس السنة اليهودية، الأسبوع المقبل، حيث تم تعزيز فرق الشرطة والأمن العام "الشاباك"، إلى جانب الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملية "كاسر الأمواج" إذا لزم الأمر، حسبما أذاعت القناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الجيش يستعد لتوسيع العملية العسكرية في نابلس وجنين أولا، ومن ثم إلى أماكن أخرى، وسط توقعات بأن يستغرق الأمر عدة أشهر لإعادة تشكيل الواقع الأمني ​​في تلك المناطق.