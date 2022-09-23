بتهمة النصب.. حبس مديرة شركة للسفريات الوهمية بالجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الجمعة، بحبس المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط "سيدة- مقيمة بمحافظة الجيزة"، لقيامها باستغلال طبيعة عملها، كونها المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائن مقرها بمنطقة العجوزة بالجيزة، وممارسة نشاط احتيالي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، أمكن الاستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول– دون الوفاء بذلك، وبمواجهة المتهمَة بما أسفر عنه الضبط أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.