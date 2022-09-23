الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتهمة النصب.. حبس مديرة شركة للسفريات الوهمية بالجيزة

حبس مديرة شركة للسفريات
حبس مديرة شركة للسفريات
ads

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الجمعة، بحبس المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط "سيدة- مقيمة بمحافظة الجيزة"، لقيامها باستغلال طبيعة عملها، كونها المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائن مقرها بمنطقة العجوزة بالجيزة، وممارسة نشاط احتيالي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، أمكن الاستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول– دون الوفاء بذلك، وبمواجهة المتهمَة بما أسفر عنه الضبط أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

شركة للسفريات الوهمية بالجيزة الاستيلاء على أموال استيلاء على أموال استغلال طبيعة عمله الاستيلاء على أموال الشباب إلحاق العمالة المصرية بالخارج النيابة العامة في الجيزة جرائم الأموال العامة راغبي السفر للعمل بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

بعد فوزه فى مهرجان الدراما.. عبدالرحيم كمال: «جزيرة غمام» جمع الجمهور والنقاد

إصابة مصطفى سعد ميسى فى مباراة مصر الأوليمبى أمام بنين

للحفاظ على الدعم.. حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيليين اثنين فى حادث بجورجيا

لابيد يصل إسرائيل بعد مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين