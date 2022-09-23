الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجنائية الدولية بصدد إرسال محققين إلى شرق أوكرانيا

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
ads

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة سترسل مراقبيها إلى شرق أوكرانيا للنظر في ادعاءات كييف حول جرائم ضد الإنسانية هناك، فيما تواصل قوات كييف قصف المنطقة.

 

ورغم أنه لم يحدد أي اتهامات أو انتهاكات ذات صلة بالأزمة الأوكرانية، جدد في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التأكيد أنه يعتقد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد "بوقوع جرائم هناك".

 

وأضاف: "الصورة التي رأيتها حتى الآن مقلقة حقا".

 

وانتقدت روسيا المحكمة الجنائية الدولية في تغاضيها عن جرائم نظام كييف.

 

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي، إنه لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الغرب يهتمان بالجرائم التي ارتكبها نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي عام 2014.

 

وبين المندوب الروسي أن قضية "القناصين المجهولين" الذين أطلقوا النار بشكل منهجي على متظاهري الميدان والمسؤولين الأمنيين في كييف أصبحت في طي النسيان"، وأن سيناريو مشابها حدث في الكثير من "الثورات الملونة" الأخرى حول العالم.

 

وشدد على أن الغرب سجل الأيديولوجية النازية الكارهة للإنسانية، التي ينتهجها مجرمو كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا، على أنها أيديولوجية "الأبطال".

 

وأضاف: "الصليب المعقوف والرموز النازية الأخرى، ليست موجودة فقط على زيهم الرسمي، بل مرسومة على أبدانم".

 

وتابع: "لا تزعج الرموز النازية تلك الشخصيات البارزة التي نصّبت نفسها رموزا للقيم الديمقراطية، وتستمر في تكرار التعويذة القائلة إنه لا نازية في أوكرانيا، وأن الحديث عن ذلك مجرد دعاية روسية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مصرع طفلة سقط على رأسها بيتش باجى فى بورسعيد

رئيس الوزراء الكندى يوافق على إلغاء متطلبات التطعيم على الحدود بنهاية سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟