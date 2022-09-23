الجمعة 23 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار حالة الطقس اليوم 23-9-2022| درجة الحرارة فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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ارتفاع طفيف يسيطر على حالة الطقس اليوم الجمعة ليكون الجو حار نهارًا معتدل ليلًا بما يتناسب مع فصل الخريف الذي بدأ فلكيًا الاثنين الماضي حسب معهد البحوث الفلكية.

 

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة بارتفاع درجة واحدة عن حالة الطقس يوم امس الخميس لتسجل القاهرة 36 درجة صباحًا ن وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم 23-9-2022 و درجة الحرارة في مصر.

 

حالة الطقس اليوم في مصر 

 أكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها،  استمرار الحرارة كما هي، واستمرار الرطوبة أقل من معدلاتها خلال اغسطس الماضي وسط نشاط نسبى للرياح، بحيث يسود طقس  دافئ رطب على السواحل الشمالية و سانت كاترين، مائل للحرارة لحار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون حار لشديد الحرارة على باقي الانحاء نهاراً، لطيف لمائل للبرودة نسبياً شمالا ومعتدل للطيف جنوباً  ليلاً  على كافة الأنحاء ، كما تظهر  السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

 

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذز أثناء القيادة على الطرق الزراعية مبكرًا حيث  تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

 

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موعد بدء فصل الشتاء وبداية انخفاض درجات الحرارة

                                                                          

درجات الحرارة المتوقعة 

                                      الصغري   |   العظمي

القاهرة                              20°           36°

القليوبية                            21°            35°

الجيزة                               21°            36°

السلوم                               20°            27°

مطروح                             22°             27°

العلمين                             22°.           28°

واحة سيوة.                      22°               35°

الاسكندرية                         21°             29°

البحيرة                               22°            34°

كفرالشيخ                           22°             35°

دمياط                                22°             26°

بورسعيد                             23°            27°

العريش                              23°             28°

رفح                                   23°             28°

الدقهلية                             21°          36°

انخفاض أسعار البترول بسبب مخاوف من شح الإمدادات في الشتاء

الغربية                               22°             37°

الشرقية                              22°            37°

المنوفية                              23°            36°

الاسماعيلية.                       23°            35°

القنطرة غرب.                     23°.            34°

السويس.                            23°            35°

فايد.                                 23°.           34°

نخل                                  17°            33°

سانت كاترين.                      14 °          28°

شرم الشيخ.                        24°            33°

الطور.                                25°            34°

رأس سدر                           25°.           30°

أبو زنيمة.                           25°.           30°

أبو رديس.                          25°.           31°

دهب.                               23°.            33°

نويبع.                               25°.            31°

زعفرانة.                            24°.            29°

رأس غارب.                         23°.           29°

الغردقة.                             25°             31°

سفاجا.                              25°.            31°

مرسى علم                         26°             32°

بورغالب.                           25°.            33°

القصير.                             27°.             32°

رأس بناس.                        26°.            35°

شلاتين.                             27°             36°

ابورماد.                             29°.             36°

حلايب.                              29°             38°

رأس حدربة.                       29°.            38°

الواحات البحرية.                 22°.           35°

الفرافرة.                             23°.           35°

الدخلة.                               24°.          37°

الخارجة.                            24°.           38°

الفيوم.                               23°             36°

بنى سويف                         24°             36°

المنيا.                                24°             35°

أسيوط.                             25°             37°

سوهاج.                             24°             37°

قنا.                                   25°              39°

الأقصر.                               25°            40°

إدفو.                                 25°.           40°

أسوان.                               25°            40°

الوادى الجديد.                     23°            38°

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