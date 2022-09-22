الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لتزويرهم محررات إفراج معدات بترولية بـ31 مليون جنيه

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار سعيد عيسى حسن والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير الجنايات أحمد يوسف، بالسجن غيابيا 10 سنوات لكل من "أ.ع.م" و"ز،ع .م" و" م.ع.م" لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد إمضاء مسئولين.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6400 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية منسوبة صدورها لشركات بترول.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من "أ.ع.م" و"ز،ع .م" و"م.ع.م"، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية لـ3 شركات بترول، وذلك بعد أن تم اعتمادها من الهيئة العامة المصرية في استخراج آلات ومعدات دون سداد الرسوم الجمركية عليها علي أساس أنها موردة لشركات تابعة للهيئة العامة للبترول، بعد أن تم تزوير الاعتمادات بتوقيع مسئولي الهيئة العامة والاختام الخاصة بها، ومصلحة الجمارك، وكذلك ختم شعار الجمهورية، وتبين أن المتهمين المالكين للشركة التي قامت بأعمال التزوير وتدعي "س .م .أ" وأن الفواتير المستحقة عليها (15583974)، ورسوم جمركية بمبلغ (1923354)، وضريبة قيمة مضافة بمبلغ ( 3271304)، وغرامة مثلي القيمة بمبلغ (10389316) بإجمالي مبلغ 31.167.948 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية محررات رسميه جنايات قسم شرطة العامرية الإسكندرية إدارة مكافحة الأموال العامة بترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

أبرزهم «إمام والسعيد وحمودي».. نجوم من قمة الشهرة إلى طي النسيان

أمين عام الوقف السويدي الإسلامي: «مؤتمر الأوقاف» لبنة رئيسية لخدمة الإنسان والكون

وكيل «أوقاف» الإسكندرية يبحث استعدادات المساجد لاستقبال الشتاء

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟