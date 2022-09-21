الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالتعاون مع يونيسيف.. «العدل» تُنظم الدورة التأسيسية للقضاة الجدد

وزير العدل
وزير العدل
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عقدت وزارة العدل برعاية المستشار عمر مروان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، الدورة التأسيسية للقضاة الجدد تحت عنوان "نحو عدالة صديقة للطفل"، والتي عقدت على مدار يومين بحضور 350 قاضيًا.

وجاء تنظيم الدورة برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وقال بيان صادر عن “اليونيسف” إنه تم افتتاح الدورة بكلمة للمستشار هيثم حجازي ممثل المركز القومي للدراسات القضائية، والذي أكد خلالها، على أن الجزء الخاص بعدالة الأطفال هو جزء رئيسي من أجزاء الدورة التأسيسية للقضاة، مشيرًا إلى دور المركز القومي للدراسات القضائية في نشر المعرفة الكاملة للقضاة للاستعانة بها في إطار عملهم.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور فضل الحق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

من جانبه، أكد المستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، على الدور المحوري الذي تلعبه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تدشينها في 11 سبتمبر 2021 ، والتي تشمل عدة محاور تتضمن حقوق الإنسان والمرأة والطفل. 

كما أشار إلى تركيز الوزارة على إطلاق استراتيجيتها، والتي تشمل في محورها السادس محور حقوق الإنسان والمرأة والطفل.   

ومن جانبه، أكد الدكتور فضل الحق، نائب ممثل يونيسف في مصر على فخره بالتعاون مع وزارة العدل والتزام اليونيسف بتقديم الدعم للجهات الحكومية وغير الحكومية و للأطفال أنفسهم من أجل ضمان وصول كل طفل إلى نظام عدالة صديق للطفل، ومراعي لاحتياجاته، ويعمل على ضمان حقوقه ونعمل أيضاً على ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، وقانون الطفل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 

وتضمنت الدورة محاضرات من خبراء وطنيين ودوليين، ومنهم المستشار، خالد الصاوي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار خالد الأبرق الرئيس بمحكمة الاستئناف، والقاضي علي موسى، والقاضي رفيق محمد، الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب بجامعة القاهرة والدكتورة أنجرد فان خبيرة بمجال عدالة الأطفال، والأستاذة، رنا يونس مسؤول ملف العدالة من أجل الأطفال بـ يونيسف في مصر. 

وتناولت المحاضرات حقوق الطفل من المنظور الدولي وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني، المعاملة الجنائية للطفل في الإطار التشريعي الوطني، والضمانات الإجرائية  والموضوعية في كافة مراحل التحقيق الإحالة، والمحاكمة وحقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم، والتدابير البديلة لسلب الحرية للأطفال والعدالة التصالحية.

وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل منظمة الأمم المتحدة للطفولة نحو عدالة صديقة للطفل 350 قاضيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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