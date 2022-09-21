الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21-9-2022 فى البنوك

الدولار
الدولار
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انتشر مساء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر شائعات حول زيادة السعر الرسمي لـ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما أقلق المصريين حول زيادة الأسعار في الأيام المقبلة؛ لذا تصدر البحث عن سعر الدولار الأمريكي محركات البحث وكان تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022 في البنوك

وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022 في نهاية تعاملات البنوك المصرية إلى 19.39 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع طبقا لما نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن متوسط الأسعار، وتقارب سعره في عدد من البنوك، ويرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير متوسط سعر العملة الخضراء داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر مقارنة بالجنيه المصري فبلغ 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

ارتفع قرشين.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فى البنوك

الدولار يسجل 19.46 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم

الدولار يغلق عند 19.46 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار في بنك «QNB»

وصل سعر الدولار في بنك «QNB» مقابل الجنيه المصري 19.40 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بلغ 19.41 جنيه للشراء ، و19.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي فوصل إلى 19.44 للشراء، و19.47 للبيع مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك «EGBANK»

سعر الدولار في بنك «EGBANK» مقابل الجنيه بلغ 19.44 للشراء و19.47 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وسعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم بلغ 19.39 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك «CIB»

وصل الدولار في بنك «CIB» أمام الجنيه المصري إلى 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، حسب سعر الدولار اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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