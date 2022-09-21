ارتفع قرشين.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فى البنوك

يتصدر البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اهتمامات المصريين بسبب تأثيره على أسعار السلع المحلية وزيادة معدلات التضخم وهو أمر مستمر في الأسابيع الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما نواجهه من تضخم وزيادة أسعار مستمر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022 في نهاية التعاملات اليومية البنكية، بمقدار قرشين، إذ سجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات وفقًا لموقع البنك، 19.39 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، ويقدم موقع «الدستور» في تقرير تفصيلي، استعراضًا يوميًا بمتوسط أسعار صرف العملات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لمواقعها الرسمية، ولشاشات التداول اللحظية الموجودة في فروع البنوك داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.44 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك المصري الخليجي اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.44 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، إلى 19.39 جنيه للشراء، و19.47.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول إلى، 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

في بنك المشرق، بلغ سعر الدولار 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب saib اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار في بنك سايب saib إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

سجل سعر الدولار في ميد بنك، 19.44 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.