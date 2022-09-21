الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تبحث محاور مشروع تحسين التفاعل العمرانى المكانى

محافظ دمياط
محافظ دمياط
ads

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني محاور مشروع "تحسين التفاعل العمراني المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة"، وذلك تزامناً مع الإعلان عن انطلاقه بمحافظة دمياط بعد اختيارها كنموذج ثالث على مستوى الجمهورية للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، والدكتورة سحر عطية استشاري التخطيط العمراني والدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة انجى البراملجى استشاري التخطيط العمراني والدكتور حسين أبوبكر المدير التنفيذى للمشروع وعدد من ممثلى الهيئة ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية المشروع ورؤيته، التى تستند إلى منهجية علمية مدروسة تتمثل فى خلق توازن بين المجتمعات الجديدة والقائمة، من خلال عدة أنظمة تنموية ومعايير تحقق التفاعل العمرانى والمجتمعى المطلوب، حيث يأتى المشروع استكمالاً لأوجه التعاون بين المحافظة والتخطيط العمراني، وكذلك امتداد الشراكة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى من أجل تحقيق تخطيط مكانى مستنير متعدد المستويات، وذلك بعد صياغة السياسات ذات الصلة بما يتماشى مع التطلعات الوطنية، حيث يهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين أوجه التشارك بين المناطق الحضرية أى بين المدن القائمة والجديدة من خلال التنمية الإقليمية..

واطلعت "المحافظ" على مراحل ومخرجات المشروع، حيث تأتى مدة التنفيذ ثلاث سنوات ويشمل أربعة مخرجات رئيسية وهى "إعداد مخططات مكانية لتعظيم التفاعل والتنسيق العمرانى بين التجمعات العمرانية القائمة والجديدة، إعداد خطط لقياس أداء المدن الجديدة والقائمة، إعداد إطار منهجى للحوكمة المكانية العمرانية، وتطوير أدوات وبرامج مساعدة لمراحل التخطيط المكانى السابق إعدادها واعتمادها".

وبحثت "محافظ دمياط " آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على ثلاثة أبعاد تتمثل فى التخطيط المكانى كأداة للتعامل العمرانى والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية، كما ناقشت سُبل إعداد خطة تنموية ودراسات حالة تجريبية لمدن وقرى محافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة، وذلك لتحقيق التفاعل بينهم خاصةً مع وجود تكتلات صناعية وتجارية ضخمة بالمحافظة بشكل عام، علاوة على توافر الموارد الطبيعية والسياحية بها وتمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار، وبحثت "الدكتورة منال عوض" أيضًا آلية تفعيل أدوات التمكين والبرامج المطورة، والتى تشمل تطوير نظام معلومات الأراضي الإقليمية وإعداد وتنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين بمجالات التخطيط والإدارة وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافي حول آلية الإدارة الجيدة للأراضي والحوكمة والإدارة الحضرية.

وعلى هذا الصعيد، أشارت "المحافظ" إلى أهمية هذا المشروع حيث سيساهم وبشكل كبير فى تحقيق تخطيط مكانى متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، نظرا لتوافق أهدافه مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب ما تحققه المخرجات والدراسات تساهم فى دعم متخذى القرار.

وفى السياق ذاته، وجهت "الدكتورة منال عوض" الشكر إلى هيئة التخطيط العمراني تحت قيادة المهندس علاء الدين عبدالفتاح، مشيدة بما تم تحقيقه من تعاون بين المحافظة والهيئة، والذى يبدو واضحا من خلال إطلاق عدد من البرامج والمشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية العمرانية، موجهة الشكر أيضًا لجميع الخبرات التى شاركت فى اجتماع اليوم، والتى ستساهم فى تنفيذ وتطبيق المشروع بشكل جيد.

محافظ دمياط دمياط منال عوض أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

مصرع شاب على يد شقيقه فى المنوفية

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

مدحت بشاى

فاطمة على.. والنقد الإبداعى

الحسين عبدالرازق

تعلموا الأدب مع الله!

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟

خلف الكواليس.. هل تقف إسرائيل خلف تعثر مفاوضات الاتفاق النووي؟

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش