الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-9-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث المواطنين فى مصر مع صباح كل يوم عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي بعض الطرق بمحافظات مصر.

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-9-2022 فى مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار علي القاهرة والوجه البحري.

بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدل رطب علي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة علي بعض مدن السواحل الشمالية.

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وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيكون ارتفاع الموج على البحر المتوسط معتدل من متر ونصف إلى مترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما عن ارتفاع الموج على البحر الأحمر معتدل من متر ونصف إلى مترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية. 

 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-9-2022 بمحافظات مصر

  العظمى الصغرى

  • القاهرة 32 24
  • العاصمة الإدارية 32 23
  • 6 أكتوبر 32 23
  • بنهــــا 31 24
  • دمنهور 30 22
  • كفر الشيخ 29 22
  • المنصورة 31 23
  • دمياط 30 23
  • بورسعيد 30 24
  • الإسماعيلية 33 23
  • السويس 32 22
  • الزقازيق 32 24
  • شبين الكوم 32 23
  • طنطا 31 23
  • شلاتين 36 26
  • الإسكندرية 30 23
  • العلمين الجديدة 29 22
  • وادى النطرون 30 23
  • مطروح 29 21
  • السلوم 31 19
  • سيوة 33 20
  • العريش 30 22
  • رفح 30 23
  • الطور 33 25
  • كاترين 29 18
  • رأس سدر 33 24
  • نخل 31 17
  • طابا 32 24
  • نويبع 33 24
  • حلايب 31 27
  • شرم الشيخ 34 26
  • الغردقة 35 25
  • مرسى علم 35 25
  • الفيوم 32 21
  • بني سويف 33 21
  • المنيا 34 20
  • أسيوط 34 20
  • سوهاج 35 22
  • قنا 36 22
  • الأقصر 36 22
  • أسوان 37 23
  • الوادى الجديد 37 19
  • أبوسمبل 36 24
  • أبو رماد 34 27
  • رأس حدربة 32 27
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