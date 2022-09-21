تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-9-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

يبحث المواطنين فى مصر مع صباح كل يوم عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي بعض الطرق بمحافظات مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-9-2022 فى مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار علي القاهرة والوجه البحري.

بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدل رطب علي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة علي بعض مدن السواحل الشمالية.

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وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيكون ارتفاع الموج على البحر المتوسط معتدل من متر ونصف إلى مترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما عن ارتفاع الموج على البحر الأحمر معتدل من متر ونصف إلى مترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-9-2022 بمحافظات مصر

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