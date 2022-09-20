الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

محادثات بين إسرائيل والبحرين لعقد اتفاقية تجارة حرة

أورنا باربيفاي وزيرة
أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية
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بدأت إسرائيل والبحرين محادثات بشأن عقد اتفاق تجارة حرة بينهما، وذلك بعد عامين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وأكدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك محادثات بين تل أبيب والمنامة بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، حسبما نشرت وكالة «رويترز».

وقالت أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، إن الاتفاق سوف يساعد على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين الجانبين.

ووقعت إسرائيل والإمارات، في مايو الماضي، اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية.

إسرائيل البحرين الاقتصاد تجارة حرة تطبيع الإمارات

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