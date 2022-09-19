السجن 7 سنوات لمدرب كرة قدم تعدى على طفل في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدرب كرة قدم، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليه من خلال تهديده بمقاطع مرئية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4795 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، ببلاغ من والدة المجنى عليه، يفيد بتعدى المتهم، وتهديد نجلها بمقاطع مرئية.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، بأن المجنى عليه " أ.م.م" 14 سنة طالب، تعرف على المتهم " ال.ع.م" مدرب كرة قدم إثر خضوع المجنى عليه لتدريبات كرة القدم تحت قيادته، واستدرجه المتهم لمسكنه، بادعاء علاج إصابته بالظهر، وعندما حسر ملابسه، وتعدى عليه بغير رضاه فقام المجنى عليه بقطع علاقته بالمتهم إلا أنه فوجئ بتلقيه رسالة عبر الواتس آب من المتهم تحوى مقطع فيديو مرئى التقطه المتهم له، مهددا إياه بنشره فى حالة عدم الاستجابة له، وعند علم والدته الأمر، قاموا بتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها سالف الذكر.