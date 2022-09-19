تفاصيل استعدادات السويس لاستقبال العام الدراسي الجديد

استعدت محافظة السويس لاستقبال العام الدراسي الجديد بإجراءات لم تقتصر على تكليفات للمحافظة لمديرية التربية والتعليم، بل شملت أغلب مديريات المحافظة.

وعقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا اليوم لبحث إستعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور د.عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد صفار نائب مدير الأمن وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

وكلف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى امام المدارس، كما كلف رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات حول المدارس ومنع مرور ومصادرة عربات الكارو بالشوارع، كما كلف صقر مديرية الصحة والتأمين الصحي تدريب 3 من هيئة التدريس بكل مدرسة على دورات صحية عن الاسعافات الأولية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وجمع القمامة، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي اشغالات او تعديات، كذلك الاهتمام بنظافة دورات المياه وتعقيمها بصفة مستمرة.

وكلف محافظ السويس رئيس قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل لمراجعة وصيانة كابلات وعلب واكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ علي الطلاب وتكليف جهاز الانارة العامة بالتنسيق مع الاحياء لانارة الاعمدة المحيطة بالمدارس.

كما أكد المحافظ على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة وتطهير خطوط وغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيط المدارس وكلف مدير الصرف الصحى باستكمال خطة التطهير لباقي خطوط الصرف الصحى.

وأكد هيئة الابنية التعليمية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من خطة الصيانة بالمدارس والمباني التعليمية والتأكيد علي جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما أكد صقر على القيادات الامنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس علي مستوي الاحياء الخمس وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع كلا من مديري المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والقيادات الامنية وسلمي الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والعميد أحمد موسي المستشار العسكري لمحافظة السويس والمهندس علي الحراني مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالسويس والدكتور اسماعيل الحفناوي مديرعام الصحة والدكتور محمود عبد النبي مديرعام فرع التامين الصحي بمحافظة السويس ومدير المرور و ممثلي المرافق والحماية المدنية ومديري الادارات التعليمية والتعليم العام وقيادات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.

كما أكد المحافظ علي الحماية المدنية والاسعاف والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد واعداد الخطة الخاصة بكل جهة لاستقبال العام الدراسي الجديد.