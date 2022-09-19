الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عاملين في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور بقليوب

مشاجرة
مشاجرة
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شهدت منطقة بلقس دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة عاملين على يد عاطل، بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور أمام محل عملهم، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب العام، باستقبال شخصين مصابين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "ع ص ع"، 28 سنة، عامل بمخزن، مصاب بجرح قطعي عميق باليد اليمنى، و"ه ح أن"، 40 سنة، عامل بنفس المخزن، مصاب بجرح قطعي عميق بالساق اليسرى وقطع بالعضلات، على يد "أ س ع"، 34 سنة، عاطل، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور أمام المخزن محل عملهم، تطورت لمشاجرة، وأحدث المتهم إصابتهم باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلقس قليوب القليوبية عاطل أولوية المرور مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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