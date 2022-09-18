الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاشر ابنته عدة مرات.. الإعدام لنباش فى الإسكندرية

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، الإعدام شنقًا لنباش لاتهامه بهتك عرض نجلته عدة مرات مستغلًا صغر سنها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبدالمقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية رقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي نجلته بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم" ع.ال.إ" نباش بلاستيك وكرتون، وهو من ذوي الولاية عليها، بالتعدي علي نجلته "ن. ع . ال" عدة مرات على فترات متباعدة بأن قام بتحسس مواطن عفتها حال كونها من ذوي الإعاقة، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها.

وعقب ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

محكمة جنايات الإسكندرية إحالة فضيلة مفتي الديار المصرية إعدام هتك عرض الحكم

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