الحبس 3 سنوات لتاجر عقارات نصب على المواطنين فى قنا

قضت محكمة جنح مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، برئاسة المستشار أحمد بكري، بحبس تاجر عقارات 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على 17 مواطنًا، بعدما حصل على أموالهم بداعي تشغيلها في العقارات.

وكان 17 مواطنًا تقدموا في شهر يونيو من عام 2022 ببلاغ للأجهزة الأمنية والجهات المختصة، اتهموا فيه (حسن. ع)، تاجر عقارات، بالاستيلاء على أموالهم دون حق، بعدما وعدهم بتوظيفها في العقارات، إلى جانب قيامه ببيع عقارات غير مملوكة له.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 11639 لسنة 2022 جنح، وقضت بحبس المتهم 3 سنوات.