السبت 17 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 3 سنوات لتاجر عقارات نصب على المواطنين فى قنا

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنح مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، برئاسة المستشار أحمد بكري، بحبس تاجر عقارات 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على 17 مواطنًا، بعدما حصل على أموالهم بداعي تشغيلها في العقارات.

وكان 17 مواطنًا تقدموا في شهر يونيو من عام 2022 ببلاغ للأجهزة الأمنية والجهات المختصة، اتهموا فيه (حسن. ع)، تاجر عقارات، بالاستيلاء على أموالهم دون حق، بعدما وعدهم بتوظيفها في العقارات، إلى جانب قيامه ببيع عقارات غير مملوكة له. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 11639 لسنة 2022 جنح، وقضت بحبس المتهم 3 سنوات.

محكمة جنح مدينة نجع حمادي محافظة قنا المستشار احمد بكري تاجر عقارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 17-9-2022 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 فى مصر

«غير مرحب بك».. أهالي الإسكندرية يرفضون حفل محمد رمضان ويطالبون بإلغائه

مقارنة بـ«صلاح» مع ليفربول.. هل يعيش ساديو مانى أيامًا سعيدة فى بايرن ميونخ؟

الإعلان 16 و10.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

خبير يكشف تسهيلات جديدة من الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نقاط للتفكير

د. منى حلمى

وطن يعطينى مرتبًا شهريًا على تمردى

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

د.كريمة الحفناوى

قضايا الصحة والحوار الوطنى

ماجد حبته

الجمهورية البريطانية!

محمد عبدالعزيز

أخلاق الكبار.. وأخلاق الصغار

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 جنود من الجيش السورى فى هجوم إسرائيلى على مطار دمشق

انشقاق فى كتلة الأحزاب العربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لنشر 20 ألف عنصر بالضفة الغربية