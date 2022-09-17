الأوراق المطلوبة للتقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وطريقة الاستعلام عن الطلب

شقق الإسكان الاجتماعي المدعومة للمواطنين ضمن خطط مصر للارتقاء بالمستوى المعيشي تقدمها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات في سبيل توفير حياة كريمة للمصريين وسكن ملائم للشباب بدلًا من البناء العشوائي أو الاستغلال من قبل شركات السمسرة والتطوير.

نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وخلال هذه الأيام يبحث العديد من المصريين على نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022، لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذه الشقق وذلك عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كما يمكن معرفة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والذي يظهر كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الحجز.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الدخول لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). اختيار خدمة المواطنين. اختيار طلبات. متابعة الملفات بشركات الاستعلام. كتابة الرقم القومى والرقم السري الخاص بك. تظهر صفحة إظهار البيانات. تظهر لك حالة الطلب إذا كان ملفك في شركة الاستعلام. يتواصل معك الموظف هاتفيا خلال أيام من تاريخ الاستعلام.

في حالة ظهور الطلب ليس في حالة الاستعلام، يتم تكرار الخطوات في وقت لاحق.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

في حالة ظهور مشكلات خاصة بالحجز في شقق الإسكان الاجتماعي يمكنك التواصل مع صندوق الإسكان لحل المشكلة من خلال أرقام خصصها الصندوق لخدمة العملاء وهي كالتالي:

5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022