ضبط تاجر دواجن نصب على المواطنين فى الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تاجر دواجن لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وعدم دفعه المبالغ المالية المتفق عليها.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بضبط تاجر دواجن، مقيم هربيط دائرة مركز شرطة أبوكبير، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية رقم 133 لسنة 2021 جنايات اقتصادية أبوكبير، والمقيدة برقم 27 لسنة 2021 كلى اقتصادية شمال الزقازيق، توظيف أموال، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.