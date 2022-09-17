خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2022 محافظة القاهرة بالرقم القومي

يكثف البحث حاليًا عن رابط نتيجة التحويل بين المدارس في القاهرة حيث أنها هي الخطوة الأخيرة التي تجرى قبل تقديم أوراق الطالب إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها، والذي يعد من أهم ما يشغل تفكير أولياء الأمور خلال تلك الفترة، في محاولة منهم لإنجاز تلك الخطوات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 لا سيما أننا الآن على بعد نحو أسبوعين من بداية العام الدراسي في المدارس الحكومية والتجريبية في الأول من أكتوبر المقبل.

نتيجة التحويل بين المدارس في القاهرة

يسهل على أولياء الأمور الحصول على نتيجة التحويلات بين المدارس المختلفة الكائنة بمحافظة القاهرة إلكترونيًا، حيث حرصت الوزارة على توفير رابط من شأنه إخبارك بالنتيجة بضغطة زر واحدة، لتوفير الجهد على ولي الأمر.

نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي محافظة القاهرة 2022

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة التحويل بين المدارس 2022 في محافظة القاهرة ليتمكن أولياء الأمور من الحصول عليها دون مواجهة أي مشكلة في ذلك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2022 محافظة القاهرة

وهنا عدد من الخطوات على ولي الأمر اتباعها لمعرفة نتيجة التحويل بين المدارس قبل العام الدراسي الجديد وهي كالآتي:

أولًا: الدخول عبر الرابط الإلكتروني ويستلزم أن يكون الطالب بمدارس محافظة القاهرة من خلال الدخول عبر هذا الرابــــــط

ثانيًا: كتابة الرقم القومي للطالب

أخيرًا :اضغط على أيقونة البحث لتظهر أمامك النتيجة في غضون دقائق معدودة.

التحويل بين المدارس بمحافظة القاهرة 2022

ورغبة في التيسير على الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة التحويل بين المدارس أتاحت مديرية التربية والتعليم هذا الرابط السالف اختصارًا عليهم العديد من الخطوات المختلفة في سبيل الحصول على النتيجة، بشكل أسرع دون مواجهة أي عثرات في ذلك وبدلًا من التزاحم على المدارس.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الأخيرة من التحويل بين المدارس

الجدير بالذكر، أن نتائج التحويل بين مدارس بالقاهرة تكون داخل 33 إدارة تعليمية، حيث بدأت عملية التحويلات في الفترة من الأول من يوليو وحتى آخر أغسطس بعدما تم مد فترة التقديم ومن المفترض ظهور نتيجة المرحلة الأخيرة من التحويل أخر الأسبوع الجاري.