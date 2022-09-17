السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات زوجية.. إصابة 3 فى مشاجرة بالخانكة

مشاجرة
مشاجرة
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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات زوجية، تدخل على إثرها شقيق الزوجة وخالتها، بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي، باستقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "م. إ. ع"، 33 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقها "م. إ. ع"، 39 سنة، محام، مصابًا بكدمات بالجسم، وخالتهما "ث. ا. ح"، 55 سنة، مقيمة دائرة مركز الخانكة، مصابة بجروح باليد اليسرى، وطرف ثان "م. س. ع"، 33 سنة، نقاش، زوج الأولى، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين الأولى والأخير، وتعدى كل منهم على الآخر وإحداث إصابته.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخانكة المركزي، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

خلافات زوجية مشاجرة طرفين محافظة القليوبية مدينة الخانكة جروح متفرقة بالجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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