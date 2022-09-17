دعاء الصباح اليوم السبت 17-9-2022

مع اقتراب شروق شمس يوم 17 سبتمبر 2022، يبحث الكثيرون عن أدعية الصباح، التي وردت عن النبي- صلى الله عليه وسلّم- حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابا بإذن الله.

لذا تقدم جريدة «الدستور» أفضل الأدعية الصباحية:

دعاء الصباح