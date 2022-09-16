العثور على جثة موظف بالمعاش فى حالة تحلل بمسكنه بالشرقية

تكثف مباحث الشرقية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متحللة لموظف بالمعاش، داخل مسكنه بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي منطقة مولد النبي بقسم أول الزقازيق، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن موظف بالمعاش وأنهم يخشون من وقوع مكروه له.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية إلى المسكن المبلغ عنه، وتم فتح الباب، حيث عثر على جثة الموظف، داخل غرفة نومه ويرتدي ملابسه كاملة وفى حالة تحلل.

تبين من الفحص أن الموظف يعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وأنه يعانى من أمراض القلب، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، وقد تم إحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.