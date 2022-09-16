الكهرباء والقوات المسلحة تبحثان سبل الاستفادة من شبكة الطوارئ والسلامة العامة

التقى الدكتور محمـد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لبحث سبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتعميم استخدام خدماتها وتطبيقاتها؛ لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة، طبقاً للمعايير العالمية.

تناول اللقاء استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية، وكذلك تأمين البنية التحتية المعلوماتية للجهات المعنية بالمرافق الحيوية وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات؛ لمواجهة التهديدات ومخاطر الأمن السيبراني.

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا المشروع القومي الذي يحفظ خصوصية بيانات الدولة، ويهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات؛ طبقاً للمقاييس العالمية.

من جانبه أكد مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة توفير جميع إمكانيات الإدارة لسرعة إنهاء الأعمال الفنية بالشبكة خلال المدة الزمنية المحددة، وبأحدث الوسائل المتطورة عالمياً.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.