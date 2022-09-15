الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

حادث
حادث
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رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان الحادث، بصحبة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بين 3 سيارات، بسبب انفجار إطار سيارة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

الإدارة العامة للمرور آثار حادث 3 سيارات الطريق الاوسطي البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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