رفع آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان الحادث، بصحبة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بين 3 سيارات، بسبب انفجار إطار سيارة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.