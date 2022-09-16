هل سيحصل أطفال هاري وميجان على ألقاب أمير وأميرة في المستقبل؟

من المتوقع أن يصبح آرتشي البالغ من العمر ثلاثة أعوام، وليليبت التي تبلغ عاما واحدا، أميرًا وأميرة رسميًا في المستقبل القريب، حيث وافق تشارلز على إصدار براءة اختراع لمنح الألقاب.

ووفقا لموقع الديلي ميل البريطاني: لكن بعد محادثات متوترة مع الملك الجديد خلال الأيام الأخيرة من قبل مجهولين داخل العائلة المالكة شعرت عائلة ساسكس "بالغضب" من أن أطفالهم لن يحصلوا أيضًا على ألقاب صاحب السمو الملكي.

يُقال أيضا إن هاري وميجان خرجوا عن الصمت مقارنين أطفالهما بأطفال الأمير أندرو بياتريس ويوجيني وهما يتمتعان بوضع صاحب السمو الملكي على الرغم من عدم كونهما من أفراد العائلة المالكة.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن: 'كان هاري وميجان قلقين بشأن القضية الأمنية، وكونهما أميرًا وأميرة يجلب لهما الحق في الحصول على مستويات معينة من الأمن الملكي.

لقد كانت معاملتهم قاسية على قيد حياة الملكة إليزابيث الثانية، لكنهم يعلمون أن اللقب الذي من حق أطفالهم هو أمير وأميرة، ولكن ليس صاحب السمو الملكي لأنهم لا يعملون من أفراد العائلة المالكة".

وعندما سُئلت ميجان خلال تسجيل تلفزيوني سابق عما إذا كان من المهم 'بالنسبة لها تسمية آرتشي أميرًا، قالت إنها ليس لديها أي ارتباط بـ "عظمة'' الألقاب الرسمية.

في عام 1917، أصدر الملك جورج الخامس براءة اختراع جديدة حدت من عدد أفراد العائلة المالكة بلقب صاحب السمو الملكي.

نصت قواعد كوينز الجد على أن “أبناء أي ملك لهذه الممالك وأبناء أبناء أي ملك من هذا القبيل والابن الأكبر على قيد الحياة للابن الأكبر لأمير ويلز يجب أن يتمتعوا في جميع الأوقات ويستمتعون بالأسلوب. أو لقب أو صفة صاحب السمو الملكي مع كرامتهم الفخارية للأمير أو الأميرة مسبوقة بأسمائهم المسيحية الخاصة أو بألقاب الشرف الأخرى الخاصة بهم”.

يذكر أنه وقفت عائلة ساسكس في مؤخرة مجموعة أفراد العائلة المالكة خلال جنازة الملكة إليزابيث، وكان هاري خلف ويليام وميجان خلف كيت مباشرةً.