حبس متهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة.

وتمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين أمام سفارة الكويت، بحجة مساعدتهم فى تقديم أوراق سفرهم، والنصب عليهم.

وتم ضبط المتهم الذي استولى على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على سفارة الكويت لتقديم أوراق سفرهم، حيث أوهمهم بقدرته على سرعة تقديم الأوراق، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه احتال عليهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالنصب على عدد من الضحايا، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.