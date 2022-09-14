الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 14-9-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فارتفعت أسعار العملات الأجنبية في بعض البنوك، فيما استقرت أسعار العملات الأخرى.

وتعرض “الدستور” أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 14-9-2022.

 

أسعار العملات الأجنبية

 

سعر شراء الدولار اليوم 19.31 جنيه مصري ، وسعر بيع الدولار اليوم 19.37 جنيه مصري. 

 

وبلغ سعر شراء اليورو اليوم 19.2752 جنيه مصري، وسعر بيع اليورو اليوم 19.7322 جنيه مصري. 

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بلغ سعر شراء الجنيه الإسترلينى 22.2316 جنيه مصري، وسعر بيع الجنيه الإسترلينى 22.7365 جنيه مصري.

 

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم سعر الشراء 14.6956 جنيه مصري ، وسعر البيع 14.9518 جنيه مصري. 

 

وسجل سعر الكرون الدانماركى الآن فى البنك الأهلى المصري سعر الشراء 2.5921 جنيه مصري ، وسعر البيع 2.6533 جنيه مصري. 

 

وبلغ سعر الكورن النرويجى اليوم سعر الشراء 1.9145 جنيه مصري، وسعر البيع 1.9743 جنيه مصري 

 

وسجل سعر الكرونا السويدى اليوم سعر الشراء 1.8091 جنيه مصري، وسعر البيع 1.86 جنيه مصري. 

 

وجاء سعر الفرنك السويسرى سعر الشراء 20.0457 جنيه مصري، وسعر البيع 20.4325 جنيه مصري. 

 

ووصل سعر الين اليابانى سعر الشراء 13.3467 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 13.6553 جنيه مصري. 

 

وصل سعر الدولار الأسترالى سعر الشراء 13.042 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 13.3963 جنيه مصري. 

 

أسعار العملات العربية

بلغ سعر شراء الدينار الكويتى 60.3909 جنيه مصري، وسعر بيع الدينار الكويتى 62.91 جنيه مصري. 

وبلغ سعر شراء الريال السعودى 5.1309 جنيه مصري، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودى 5.1537 جنيه مصري. 

ووصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم سعر الشراء 5.254 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 5.2736 جنيه مصري. 

وبلغ سعر الدينار البحرينى اليوم فى البنك الأهلى المصري سعر الشراء 49.8966 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 51.3807 جنيه مصري.

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فيما بلغ سعر الريال العمانى اليوم للشراء 49.0102 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 50.313 جنيه مصري.

وسعر الريال القطرى سعر الشراء 4.9513 جنيه مصري، فيما بلغ سعر البيع 5.2808 جنيه مصري.

وبلغ سعر الدينار الأردنى 26.8567 جنيه مصري ، فيما سجل سعر بيع الدينار الأردني 27.2971 جنيه مصري.

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وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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