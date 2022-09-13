الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز جثة طافية فى ترعة بالدقهلية

جثة
جثة
ads

يجري ضباط البحث الجنائي بالدقهلية جهودًا مكثفة لكشف أسباب العثور على جثة مواطن طافية أعلى سطح المياه بترعة في مركز دكرنس.

عثر أهالى قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، على جثمان عامل في العقد الثالث من عمره طافيًا على سطح المياه. 

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث بورود إشارة من مركز شرطة دكرنس بعثور أهالي قرية ميت السودان على جثمان في مياه البحر الصغير أمام القرية وتم استخراجه بمعرفة الأهالي.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثمان للمدعو السعيد رفيق محمد أحمد مصطفى 22 عامًا، عامل مطبعة، مقيم قرية العزازنة دكرنس، وله محضر تغيب ويعاني من مرض نفسي، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحث الجنائي العثور على جثة العثور على جثة مواطن أمن الدقهلية بمحافظة الدقهلية ضباط البحث الجنائي محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

ضبط مواطن حرض على إلحاق الأذى بممارسى رياضة الإسكيتنج

مفتوح الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

مسؤول أممى يحذر من عواقب ارتفاع معدلات الجوع فى اليمن

«الحقوني هيموتوني».. الزوجة الثانية تتآمر لقتل زوجها في غرفة نومه

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟