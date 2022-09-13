جهود مكثفة لكشف لغز جثة طافية فى ترعة بالدقهلية

يجري ضباط البحث الجنائي بالدقهلية جهودًا مكثفة لكشف أسباب العثور على جثة مواطن طافية أعلى سطح المياه بترعة في مركز دكرنس.

عثر أهالى قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، على جثمان عامل في العقد الثالث من عمره طافيًا على سطح المياه.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث بورود إشارة من مركز شرطة دكرنس بعثور أهالي قرية ميت السودان على جثمان في مياه البحر الصغير أمام القرية وتم استخراجه بمعرفة الأهالي.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثمان للمدعو السعيد رفيق محمد أحمد مصطفى 22 عامًا، عامل مطبعة، مقيم قرية العزازنة دكرنس، وله محضر تغيب ويعاني من مرض نفسي، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.