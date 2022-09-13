الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عقود الغاز الأمريكية 3%

الغاز بالولايات المتحدة
الغاز بالولايات المتحدة
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ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة، بدعم من عوامل فنية وتراجع طفيف في تقديرات الإنتاج للأسبوع.

وأنهت عقود الغاز تسليم أكتوبر جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 25.3 سنت، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان العقد هبط حوالي تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو والمرة الأولى التي ينخفض فيها لثلاثة أسابيع متتالية منذ مطلع يوليو.

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 123% حتى الآن هذا العام إذ تبقي أسعار أعلى في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية قوية. وقفزت أسعار الغاز العالمية بسبب تعطلات في الإمدادات وعقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

وجاءت الزيادة في العقود الآجلة للغاز اليوم على الرغم من استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي كان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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