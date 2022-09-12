سقوط طفلة من الطابق الثالث بمنطفة المنشية الجديدة بالمحلة

سقطت طفلة من الطابق الثالث بمنزلها في منطفة المنشية الجديدة ثان المحلة، فلقيت حتفها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلة من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط طفلة، بعد أن اختل توازنها وسقطت من البلكونة بالطابق الثالث، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.