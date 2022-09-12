«الجمارك» تدرس مقترحًا للربط الإلكترونى مع نظيرتها البرازيلية

- الشحات غتورى: لدينا علاقات تجارية قوية مع البرازيل ونسعى لتسهيل حركة التجارة مع كل دول العالم

تدرس مصلحة الجمارك المصرية مقترحًا للربط الإلكتروني مع الجمارك البرازيلية لتبادل البيانات التجارية والجمركية بين البلدين، واستقبل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الغرفة للربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك البرازيلية.

وشارك في الاجتماع من مصلحة الجمارك أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأسامة عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلي جلال مدير عام شئون مكتب الوزير بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومن الغرفة رانيا هجرس مدير العلاقات الدولية بالغرفة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تسعى إلى تسهيل حركة التجارة مع كافة دول العالم، وفي مقدمتها البرازيل التي تربطنا بها علاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث تستقبل مصر من البرازيل الكثير من المنتجات منها اللحوم والذرة وفول الصويا والسكر، كما تصدر مصر للبرازيل بعض المنتجات مثل الكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأضاف أن منظومة الإدارة الجمركية في مصر تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومى لتحديث الجمارك، يرتكز على تحديث البنية التشريعية، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 2020، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

- دراسة المقترح والنظر فى تجربة الأردن والبرازيل للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة

ورحب "غتوري" بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية في هذا الصدد، وكلف الإدارات التنفيذية بالمصلحة بدراسة المقترح والنظر في تجربة الأردن والبرازيل، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة المقترحة.

من جانبه، قال مايكل جمال المدير الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، الغرفة تمتلك نظام الكتروني كامل جاهز للتطبيق مع الجمارك المصرية والربط مع الجمارك البرازيلية، مشيرًا إلى أنه قد تم توقيع اتفاق للربط الإلكتروني بين الجمارك البرازيلية والأردنية ودخل حيز التنفيذ بالفعل.

وأوضح أن الغرفة تسعى لتعميم تجربة الربط الإلكتروني والتي تم تطبيقها بنجاح مع الجمارك الأردنية مع كافة الدول العربية خاصة مصر، نظرًا لأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل "اتفاقية الميركسور" وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن عملية الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك في الدولتين تسهم في تسهيل حركة التجارة البينية، والقضاء على كافة أشكال التلاعب في الأوراق والمستندات، موضحًا أن البرازيل بها أكثر من 2700 توقيع وختم وجميعها باللغة البرتغالية فقط، ويوجد صعوبة في التحقق من صحتها حاليًا، ولكن مع تطبيق منظومة الربط الإلكتروني يكون لدي موظف الجمارك في البلدين القدرة على التأكد من صحة كافة المستندات.

وقد انتهى الاجتماع على اتفاق الطرفين لعقد اجتماعات لاحقة بين الفنيين من الجانبين لدراسة أوجه التعاون الممكنة وكيفية تنفيذها.