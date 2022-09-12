الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة، في حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي في نطاق قرية كفر كلا الباب، بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بطنطا، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين وحالة وفاة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز السنطة وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعي على مدخل قرية كفر كلا الباب بدائرة مركز السنطة، أسفر عن مصرع طفل يدعي "عمار. ي" 11 سنة ومقيم بقرية سحيم بدائرة مركز السنطة وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى مستشفى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى واستدعاء شهود عيان الواقعة.

مصرع طفل جرار زراعي دراجة نارية حادث تصادم السنطة

رئيس التحرير

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فى فقه السياسة

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