مد أجل محاكمة مستريحة مستحضرات التجميل بالهرم إلى الغد

قررت محكمة جنح الهرم بالجيزة، مد أجل النطق بالحكم على "نورهان سعد" الشهيرة بـ«مستريحة مستحضرات التجميل» بالهرم، لجلسة الغد الأحد، وذلك في اتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف المليون جنيه من المواطنين.

كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة، تلقت بلاغات من 8 مواطنين، مفادها تعرضهم للنصب علي يد سيدة تدعي "نورهان سعد"، بعد إيهامهم أنها طبيبة تحاليل، وتقوم بتشغيل أموالهم في الأدوية الطبية، وعقب ذلك استولت علي أموالهم ورفضت تسديد أقساط الأرباح، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.