السبت 10 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ورابط النتيجة فور ظهورها

تنسيق
تنسيق
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في الساعات الأخيرة يتصدر البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 محركات البحث العالمية حيث  يزداد بحث طلاب وطالبات تنسيق المرحلة الثالثة حول موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خاصة بعد غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة أمس الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء الموافق التاسع من سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال أيام ليعلم كل طالب الكلية التي سيلتحق بها أسوة بطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

 من المنتظر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال 72 ساعة من الآن، مثلما كان الحال بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية لـ تنسيق الكليات 2022.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. موعد إعلان نتائج القبول

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

 وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الماضى 3/9/2022، حتى انتهى تنسيق المرحلة الثالثة أمس الجمعة الموافق 9/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

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رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

. يستطيع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لـ تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا وذلك للالتحاق بكليات المرحلة الثالثة 2022 أدلى وعلمي، من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على 50% أدبي

الحد الادنى لـ تنسيق المرحلة الثالثة:

تنسيق المرحلة الثالثة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو 205 درجات لشعبة علمى وأدبى، وينتهى تنسيق المرحلة الثالثة يوم اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

1 -كليات الحقوق في العديد من الجامعات التي تتبع الحكومة، بمجموع يبلغ حوالي خمسة وخمسين بالمائة.

 

 

2 -كليات الآداب متوفر بها أماكن شاغرة للطلاب بحد أدني لمجموع يصل لثمانية وخمسين بالمائة.

 

 

3 -من بين الكليات المتاحة أيضا كلية تربية رياضية، ومعهد فنـي تجاري، وكلية تربية موسيقية.

 

 

4 -كليات تربية طفولة وابتدائي متاح أمام الطلاب التسجيل فيها، ويختلف حد القبول الأدنى للعملي عن الأدبي.

 

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية عامة الدور الثانى فى تنسيق المرحلة الثالثة:

- ك.ت. فنى صناعى بئرالعبد شمال سيناء

-خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

 

-آداب انتساب موجه العريش

 

- التكنولوجيا والتعليم الصناعى السويس

 

-تربية رياضية بنات بنى سويف

 

تنسيق المرحلة الثالثة.. تربية نوعية فنية الفيوم

 

تنسيق المرحلة الثالثة..تربية رياضية بنات أسوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة.. كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

 

تنسيق المرحلة الثالثة ومؤشرات القبول في الكليات الأدبية 

 آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

 

.. تربية العريش رياضة

 

.. تربية نوعية فنية بورسعيد

 

تربية نوعية فنية دمياط

.. تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

 

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

 

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

 

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