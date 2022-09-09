الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبو النمرس

محكمة
محكمة
ads

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس.

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الطفلة رودينا منطقة أبوالنمرس الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

كان على خلق.. الصورة الأولى للمجني عليه داخل مسجد بالدقهلية

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

دماء في بيت الله.. شخص ينهي حياة آخر طعنًا بـ«سكين» داخل مسجد بالدقهلية

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فى البحر المتوسط عند الحدود مع لبنان

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية