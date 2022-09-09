غدا.. استكمال محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبو النمرس

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس.

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.