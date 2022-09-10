السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

دراسة: رابط جديد بين جدري القرود والتهاب الدماغ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تم العثور على رابط جديد بين جدري القرود وحالة الدماغ المرعبة أو ما يسمى التهاب الدماغ.

وفقًا لموقع  THE SUN وجد المسعفون أن بعض المرضى من جدرى القرود  أصيبوا بالتهاب الدماغ، ومن المعروف أن هذا يسبب ارتباكًا ونوبات صرع، وقال الخبراء إن الحالة قد شوهدت في عدد كافٍ من حالات جدري القرود.

وجدت دراسة نُشرت في ClinicalMedicine أيضًا أن آلام العضلات، والتعب، والصداع، والقلق، والاكتئاب كانت جميعها شائعة نسبيًا بين مرضى جدري القرود.

يوجد الآن ما لا يقل عن 3279 حالة معروفة للخلل في المملكة المتحدة.

وسجل المسؤولون في المتوسط ​​10 إصابات جديدة يوميًا الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد ، انخفاضًا من 21 في الأسبوع السابق.

قال خبراء في جامعة كوليدج لندن إن ما يقرب من 2 إلى 3 في المائة من المرضى في الدراسات ذات الصلة يعانون من مضاعفات الدماغ.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسات ربما تكون قد شملت مرضى من السنوات السابقة.

قال مسعفون إنه لا يوجد دليل كاف حتى الآن لتقدير مدى انتشار مشاكل الدماغ في التفشي الحالي في المملكة المتحدة.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جوناثان روجرز: "وجدنا أن المضاعفات العصبية الحادة مثل التهاب الدماغ والنوبات، على الرغم من ندرتها، شوهدت في عدد كافٍ من حالات جدري القردة تستدعي القلق، لذلك تسلط دراستنا الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق.

والجدير بالذكر أنه في الدراسات التي أجريت على الناجين من الجدري، لاحظ الباحثون أن الخلايا المناعية التي تساعد في تنسيق قدرة الجسم على محاربة الفيروس وقتل الخلايا المصابة لا يزال من الممكن العثور عليها في دم الأشخاص حتى 83 عامًا بعد الإصابة الأصلية بالجدري.

القلق من المحاذير حالة الدماغ المرعبة رابط جديد بين جدري القرود جدري القرود التهاب في الدماغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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