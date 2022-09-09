غرق طفل داخل مياه ترعة في الدقهلية أثناء ملء جردل

لقي طفل مصرعه بإحدى القرى التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية غرقًا، وتمكن الأهالي من استخراج الجثة.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شربين يفيد بوصول طفل إلى مستشفى شربين العام جثة هامدة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع طفل 9 أعوام حيث كان يملأ جردل مياه فسقط ولم يُر إلا بعد فتره قصيرة عندما استخرجه الأهالي ونقلوه إلى مستشفى شربين العام، وتوفي هناك وما زال الجثمان بالمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.