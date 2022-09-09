الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق طفل داخل مياه ترعة في الدقهلية أثناء ملء جردل

غرق طفل
غرق طفل
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لقي طفل مصرعه بإحدى القرى التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية غرقًا، وتمكن الأهالي من استخراج الجثة.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شربين يفيد بوصول طفل إلى مستشفى شربين العام جثة هامدة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع طفل 9 أعوام حيث كان يملأ جردل مياه فسقط ولم يُر إلا بعد فتره قصيرة عندما استخرجه الأهالي ونقلوه إلى مستشفى شربين العام، وتوفي هناك وما زال الجثمان بالمستشفى.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

طفل مركز شربين محافظة الدقهلية جثمان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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