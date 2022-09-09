الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

كسر زجاج «توك توك» سبب مشاجرة وإصابة 4 خلال وصلة مُزاح فى البدرشين

مشاجرة
مشاجرة
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اعترف المتهمون بالتشاجر في البدرشين، عقب القبض عليهم، بأن سبب المشاجرة يعود إلى كسر عامل زجاج "توك توك" خاص بصديقه خلال المُزاح معه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وانتهت بتدخل عدد من الأشخاص والتفريق بينهما، حتى التقى سائق "التوك توك" بالعامل مرة أخرى أثناء سيره في أحد شوارع قريته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تدخل على إثرها شخص لمناصرة العامل، وآخر لمناصرة السائق، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة.

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالقبض على المتهمين بالتشاجر في منطقة البدرشين، مما أسفر عن 4 مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيَّن أن وصلة مُزاح بين 4 أشخاص تحولت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابتهم بجروح.

واعترف المتهمون، بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

المتهمون عامل زجاج توك توك مشادة كلامية سائق التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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