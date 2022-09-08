الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئاسة: الملكة إليزابيث الثانية مثال رفيع يحتذى فى تفانيها فى خدمة شعبها وبلادها

جريدة الدستور
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أكدت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، أنها تلقت بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة "إليزابيث الثانية" ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي.

وتقدمت رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية، وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق.

وقالت: «لقد كانت جلالة الملكة "إليزابيث الثانية" مثالاً رفيعاً يحتذى في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود، ساهمت خلالها في تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة، وللقيم الأخلاقية النبيلة، ولتحمل مسئوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات تعظيمًا للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات، حتى أصبحت رمزاً ومحل تقدير العالم بأسره».

وأضافت: «جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، إذ تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها بالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير، فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها في بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان».

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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