رابط بوابة دعم مصر.. خطوات فصل الزوجة من بطاقة التموين

خطوات فصل الزوجة عبر رابط موقع دعم مصر يعتبر من أكثر الأمور التي يهتم بها قطاع كبير من مستحقي الدعم في مصر والحصول على السلع التموينية وتهتم المتزوجات حديثًا بالفصل من بطاقة الأسرة والانضمام في بطاقة جديدة للزوج استعدادًا لإصدار بطاقة خاصة بالعائلة، والذين يحاولون الاستفادة من الخدمات التي تتيحها وزارة التموين والخاصة بزيادة عدد المستحقين في البطاقة التموينية، وبالتالي زيادة نسب الحصص التموينية التي يحصلون عليها.

فصل الزوجة عبر رابط موقع دعم مصر

تعد بطاقة التموين من أهم الخدمات التي تهتم بها الأسرة المصرية لما بها من خدمات كثيرة للمواطن مثل شراء الخبز المدعم وتموين المنازل من السلع المختلفة، ولهذا يبحث المتزوجون حديثا عن كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين ويمكن دخوله عبر هذا الرابــــــــط

فصل الزوجة من بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين، عبر بوابة مصر الرقمية، خدمة الفصل الاجتماعي إلكترونيًا، من بين خدمات التموين المتاحة عليها لأصحاب البطاقات عبر البوابة.

شروط فصل الزوجة من بطاقة التموين

يشترط لفصل الزوجة من بطاقة والدها أن تكون فردا مقيدا على منظومة الدعم التمويني وتحصل على تموين شهري على بطاقة أسرتها، وأن يكون زوجها حاملًا بطاقة تموين باسمه.

وكشفت وزارة التموين سابقا أنه حتى الآن لا تزال خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين خدمة موقوفة مؤقتًا، لحين الانتهاء من ضبط وتنقية منظومة التموين ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حاليًا، موضحة أن الزوجة المتاحة إضافتها لبطاقة زوجها هي الزوجة المستحقة للتموين على بطاقة أسرتها فقط.

شروط فصل الزوجة من بطاقة التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها حددت شروط إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها وتتمثل في الآتي:

أولًا: طلب الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة وتحديد طلب الفصل بالزواج.

ثانيًا: وجود بطاقة تموين باسم زوجها لإتمام الإضافة عليها.

تتمكن الزوجة من صرف حصتها من العيش البلدي وحصتها من السلع التموينية، بعد مرور شهر واحد من التقدم بطلب الفصل حتى يتم إتمام إضافتها على بطاقة تموين زوجها.

الأوراق المطلوبة لضم الزوجة لبطاقة تموين زوجها

هناك عدد من الأوراق المطلوب تسليمها لمكتب التموين لإتمام فصل الزوجة من بطاقة التموين لأسرتها وضمها على بطاقة زوجها، في التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي لها.

2 - صورة من البطاقة التموينية الخاصة بزوجها.

3 - صورة من البطاقة التموينية لأسرتها.

4 - أصل قسيمة الزواج المميكنة للاطلاع عليها لتحديد سبب الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

1- يجب على المستفيد من الخدمة الدخول على الموقع الإلكتروني دعم مصر أو بوابة مصر الحكومية من هنــــــــــا لتسجيل بيانات صاحب البطاقة.

2- تسجيل رقم المحمول بشرط أن يكون باسمه ورقمه القومي في شركات اتصالات المحمول وليس خط مجهول أو دون بيانات.

3- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

4- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

5- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

6- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

7- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال

8- بعد تسجيل هذه الخطوات على الموقع الإلكتروني تظهر رسالة تؤكد نجاح فصل أحد أفراد الأسرة.

9- تفعيل هذه البيانات من شركات الكروت الذكية وتفعيلها على السيستم خلال فترة زمنية مدتها 3 أسابيع.