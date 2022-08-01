بوابة مصر الرقمية.. لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

مازال البحث عن لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لأصحاب بطاقات التموين مستمرًا عبر بوابة مصر الرقمية، لتحديث بيانات بطاقة التموين بعد أن مد وزير التموين مهلة التحديث مرة ثالثة، ليكون أمام أصحاب بطاقات التموين مهلة كافية لتسجيل رقم الموبايل، وأتاح موقع دعم مصر ذلك لتسهيل إجراءات الإضافة ومنعًا لتكدس المواطنين أمام مكاتب التموين.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لمنع توقف بطاقة التموين، ويمكن لأصحاب بطاقات التموين اتباع الخطوات التالية عبر موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل:

الدخول عبر موقع دعم مصر

تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

تظهر رسالة نصية باسم رب الأسرة، يعقبها كتابة رقم المحمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه حال تسجيل رقم الموبايل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات الـ4 - فودافون أو اتصالات أو we أو أورانج- ، تظهر رسالة أنه تم قبول رقم الموبايل ، أما إذا كان رقم الموبايل غير مسجل باسم رب الأسرة تظهر رسالة أنه تم رفض رقم الموبايل.

مهلة تسجيل رقم الموبايل لبطاقات التموين

وانتهت المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر، والتي حددها وزير التموين حتى أمس 31 – 7- 2022، ولم يتم تحديد مهلة جديدة لتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر حتى الآن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت من عدة أشهر قرار الوزاري بمد الفترة ‏لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين حتى 31-7-2022 عبر موقع دعم مصر وعبر موقع مصر الرقمية بالإضافة إلى مكاتب التموين المنتشرة في كل محافظات مصر.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتى 31 يوليو الماضي بدلا من 30 يونيو الجاري الذي كانت حددته من قبل لإتاحة الفرصة أمام أصحاب بطاقات التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين ووجهت لهم رسالة بذلك في يونيو الماضي عبر كوبونات صرف الخبز.